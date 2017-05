The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD Los balcones más guapos de Europa El Ayuntamiento de Ibi organiza un concurso para sus vecinos que guarda como objetivo promover el embellecimiento del casco antiguo, una iniciativa en la que participa junto a otras nueve ciudades europeas miércoles, 10 de mayo de 2017 El Ayuntamiento de Ibi, desde el área de Urbanismo, ha empezado este martes una campaña para promover el embellecimiento del casco antiguo con el reparto de flores de colores a los vecinos y comercios de la zona histórica de la ciudad. ¿El objetivo? Lanzar un concurso para premiar los espacios, balcones o establecimientos más bonitos y atractivos. Con el lema Dale vida al casco antiguo, esta acción se incluye dentro del proyecto de cooperación europea "URBACT" denominado "Creative Spirits" con el que el ayuntamiento ibense participa, junto a nueve ciudades europeas, para cooperar y trabajar en materia de desarrollo urbano sostenible para regenerar barrios a través de la economía creativa. Concretamente, Ibi ha repartido 2.300 plantas con coloridos geranios a todos los hogares y comercios de la zona para que los vecinos las coloquen en lugares visibles de sus viviendas o establecimientos. El Ayuntamiento está trabajando en la elaboración de las bases para participar en el certamen y, una vez concluidas, informará debidamente a la población. El concurso va dirigido a todos los ibenses que vivan o tengan establecimientos comerciales en la zona del casco antiguo de Ibi y ofertará atractivos premios para las personas que diseñen el lugar más bonito, valorando, sobre todo, la creatividad y el enfoque artístico del diseño floral y/o decorativo.