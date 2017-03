The examples populate this alert with dummy content

JOVENES CREADORES "Los ballets de fiestas son un estilo de danza" Sandra Ardaiz Cortés bailarína, coreógrafa y profesora analiza su trayectoria con la danza de la mano de su madre Inma Cortés, precursora del baile en los Moros y Cristianos martes, 07 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Jovenes creadores (07/03/2017) Sandra Ardaiz Cortés bailarína, coreógrafa y profesora acude este martes al espacio de Jóvenes Creadores que en Radio Alcoy promociona la Concejalía de Juventud. En la entrevista repasa su trayectoria, que arranca a los 3 años en que comenzó a bailar de la mano de su madre Inma Cortés. Se diplomó en Danza Clásica y Danza Española con la máxima calificación de fin de carrera además es Licenciada en Psicopedagogía. Esta es otra de sus profesiones además de diplomada en magisterio musical. En la actualidad es solista, profesora y coreógrafa del Ballet Inma Cortés. Sus estilos son la Danza clásica, la Danza española, la Danza Urbana y el Line-dance, especialidad con la que llegó a ser fue campeona internacional (baile en línea donde tocaba estilos como country, vals, funky, salsa). Defiende el papel que la danza ha hecho por la fiesta de Moros y Cristianos y considera que los ballets que salen a las entradas, y de los que su madre fue iniciadora, "deberían ser considerados un estilo más".