The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL TOTS SANTS Los bandoleros asaltan la Fira Una exposición en una antigua cuadra y actuaciones musicales presentan ‘El tresor de Benimassot’, la novela de Paco Pascual sábado, 04 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (03/11/2017) más información Terra de roders llegendaris El bandolerismo que campó por L’Alcoià y El Comtat durante el siglo XIX está presente en la 671 edición de la Fira de Tots Sants a través de las actividades que el profesor contestano Paco Pascual ha preparado para presentar su novela El tresor de Benimassot. Una antigua cuadra centenaria, ubicada en la calle del Pintor Espinosa, entre la plaza de la Iglesia y el Pla de la Font, acoge una muestra de trajes y de las ilustraciones creadas por César Vilaplana para el libro. Esa cuadra, propiedad de la familia de Pascual, se ha convertido en uno de los expositores más particulares de la Fira. “Solo por ver esta estancia vale la pena visitarla”, explica Pascual. La presentación de la novela en la Fira se completa con representaciones teatrales que escenifican la vida de los bandoleros y algunos de los pasajes del libro. Este espectáculo viajó recientemente a la Fira de la Castanya celebrada en Viladrau. Las representaciones serán este sábado y domingo a las 13.30 horas en el Palau y a las 18.00 horas en la zona del Porrat valencià.