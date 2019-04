The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Los belenistas de Santa Rosa aportan una escena bíblica a la Semana Santa Han representado la Crucifixión de Jesús, que se puede ver en la iglesia de Santa María estos días - El presidente y vicepresidente de la entidad, Paco Guillem y Jordi Casanova, explican detalles de esta iniciativa miércoles, 17 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (17/04/2019) La Asociación Belenista Santa Rosa Alcoy ha puesto en marcha una novedosa iniciativa como es la representación de escenas bíblicas con motivo de la Semana Santa. En concreto han empezado con la Crucifixión de Jesús, representación que puede verse en la iglesia de Santa María a lo largo de estos días. La intención por parte de esta entidad es de ir aumentando estas escenas con el paso de los años para que así la Semana Santa tenga un aliciente más. El presidente y el vicepresidente de los belenistas, Paco Guillem y Jordi Casanova han estado en Radio Alcoy dando detalles de esta iniciativa y de la labor que realizan como asociación.