MOROS Y CRISTIANOS Los Benimerines cumplen 30 años lanzando claveles al Sant Jordiet Lo celebran con una exposición fotográfica que inauguran el jueves 4 a las 20'15 horas en el Museu Alcoià de la Festa miércoles, 03 de abril de 2019 La filà Benimerines ha organizado una muestra que lleva por título 'Trenta anys Tirà de Clavells' que se inaugurará en el Museu Alcoià de la Festa, MAF, este jueves 4 a las 20'15 horas. El creador de esta idea, Rafael Conca, y el primer tro de los Benimerines, Marcos Verdú, han acudido a los estudios de Radio Alcoy para explicar esta iniciativa y recordar el origen de un acto que se ha convertido décadas después en uno de los más esperados por el público: el lanzamiento de claveles en la calle Sant Llorens al paso del Sant Jordiet el día de la festividad del Patrón en la Procesión de la mañana. Conca y Verdú explican también que la exposición estará compuesta por 30 fotos de cada uno de los años en los que se ha celebrado este acto ya de forma oficial por parte de la filà y otras diez fotografías de detalles del acto.