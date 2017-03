The examples populate this alert with dummy content

BANYERES Los bomberos acuden a sofocar un incendio en la empresa Hilaturas Ferre Seis efectivos procedentes de los parques de Cocentaina, Villena e Ibi se desplazaron el viernes por la tarde a apagar las llamas del incendio./ Algunos trabajadores tuvieron que ser atendidos sábado, 18 de marzo de 2017 Bomberos de Cocentaina, Ibi y Villena acudieron la tarde del viernes a sofocar un incendio en las naves de la empresa textil Hilaturas Ferre, en Banyeres. La alarma saltó ayer a las 20.25 horas. El fuego comenzó en un cuarto de mezclas. Las instalaciones se vieron afectadas por una gran humareda, que afectó a la parte antigua de una de las fábricas más importantes del municipio así como al material que estaba almacenado. Algunos trabajadores tuvieron que ser atentidos. Al lugar se desplazaron hasta seis vehículos de bomberos procedentes de los parques de Cocentaina, Villena e Ibi, así como unidades de la Policía Local y la Guardia Civil. Este sábado, a las seis de la mañana, el fuego se ha reproducido en esta ocasión en una sala de prensado, donde ha llegado a través de uno de los tubos empleados para la mezcla en la sala donde se originaron las llamas. Los bomberos han dado por controlado el incendio.