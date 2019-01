The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Los bomberos acuden a sofocar un incendio de una chimenea en Penàguila Los dueños, que no estaban en ese momento en casa, han alertado a los bomberos de las llamas, que han afectado al techo y han dejado el espacio inhabitable jueves, 17 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cinco efectivos del parque de bomberos La Montaña han acudido a las tres de esta tarde a una vivienda en Penàguila a sofocar un incendio. Las llamas, que han afectado a una estufa y la chimenea, han alertado a los dueños y a su hija, que se encontraban en esos instantes fuera de la casa y que han cerrado la puerta al darse cuenta de que el interior estaba ardiendo. Los bomberos han trabajado hasta las cinco de esta misma tarde en apagar el incendio, que ha dejado la vivienda inhabitable a causa del humo y los desperfectos en el techo, principalmente.