The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Los bomberos complementarán a la UME en las localidades que lo soliciten Lo ha anunciado el diputado de Emergencias, Javier Sendra en el pleno extraordinario de la Diputación de Alicante que ha aprobado 3 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus miércoles, 25 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/03/2020) El Consorcio Provincial de Bomberos complementará las labores de la Unidad Militar de Emergencias UME, en las localidades que lo soliciten. Es uno de los anuncios que se ha dado en el pleno extraordinario que ha celebrado de la Diputación de Alicante que ha aprobado 3 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus. Los ayuntamientos de poblaciones menores de 30.000 habitantes se repartirán estas ayudas de 3 millones de euros para hacer frente a las necesidades sociales de la crisis del coronavirus. El portavoz socialista y alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha destacado la importancia de estas ayudas para los pequeños municipios. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha trasladado a Francés el apoyo de todo el órgano provincial por la crítica situación del brote de coronavirus del geriátrico de Oliver. La sesión extraordinaria se ha desarrollado de manera telemática y en ella el diputado de Emergencias, Javier Sendra, ha informado de la adquisición de material sanitario y de protección para ponerlo a disposición de los bomberos del consorcio. Estas protecciones permitirán a los agentes poder actuar con garantías "allí donde la UME no llegue", para el desarrollo de labores de desinfección en los municipios que los soliciten. Sendra ha informado de las actividades de ocio y educativas que ha suspendido el consorcio de bomberos, el incremento de la actividad del teléfono de emergencia y su adaptación al decreto de la diputación contra el coronavirus.