The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIONES Los bomberos denuncian tener que hacer turnos en fiestas para cubrir los servicios mínimos El Consorcio Provincial de Alicante lamenta que el escaso número de efectivos fuerce a 47 bomberos a trabajar durante los días de fiesta en Onil, Banyeres y Alcoy miércoles, 19 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/04/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/04/2017) Cuarenta y siete bomberos tendrán que trabajar las próximas fiestas para asegurar un servicio mínimo a los municipios de Alcoy, Banyeres y Onil. El Consorcio Provincial critica esta situación que obliga a dilatar el escaso número de efectivos de la plantilla en un contexto de reivindicaciones por salir, precisamente, de su precaria situación laboral. Los parques de bomberos de Alicante se han unido de nuevo en la lucha por reclamar un aumento de mínimos de personal y denunciar el envejecimiento de la plantilla. Lo han hecho a través de pancartas y pintadas en los vehículos, a través de una ronda de reivindicaciones que pretenden llevar hasta el próximo congreso del Partido Popular de la Diputación, previsto para mayo. Una denuncia que todavía no ha obtenido respuesta por parte de los responsables políticos, y que ahora tiene una consecuencia inminente: un nuevo decreto que obligará a trabajar a 47 bomberos en las fiestas de Onil, Banyeres y Alcoy para poder llegar a los servicios mínimos. Así lo explica el portavoz del cuerpo de bomberos de Cocentaina, Álex Mora: "El artículo donde se basa la empresa para podernos obligar corresponde a que si hay una catástrofe, una calamidad o algo muy grave, por supuesto, los bomberos tenemos obligación de ir a trabajar: pero no en el caso de unas fiestas previsibles como las de estos días". Los bomberos anuncian medidas legales ante lo que consideran un uso fraudulento de la legislación.