SUCESOS Los bomberos extinguen un incendio en la textil Jover El fuego, que ha comenzado en una máquina de estampación que ha quedado calcinada, ha obligado a desalojar hasta veinte trabajadores de la empresa, uno de los cuales ha sido trasladado al hospital por inhalación de humo viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tres vehículos de bomberos, con siete efectivos, han acudido este mediodía a sofocar un incendio en la fábrica textil Francisco Jover, ubicada en la avenida de Alicante, entre Alcoy y Cocentaina. El fuego ha comenzado a las 14.45 horas, según informan los bomberos, de una máquina de estampación. El conducto de esta misma máquina ha provocado que las llamas fueran evidentes a simple vista, lo que ha hecho apuntar en una primera hipótesis a que la chimenea era el origen del incendio. La máquina, que ha quedado completamente calcinada, y el humo en las telas han sido los principales daños materiales en este incendio que los bomberos ya han dado por extinguido. Hasta veinte trabajadores de esta empresa familiar han tenido que ser desalojados, uno de ellos trasladado al hospital Virgen de los Lirios por inhalación de humo.