The examples populate this alert with dummy content

ÚLTIMA HORA Los bomberos luchan contra un fuego industrial en Alcocer El incendio afecta a maquinaria, la sala de mezclas y parte de la estructura de la nave de la textil Alcocertex miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un incendio industrial afecta desde la noche del lunes a la empresa textil Alcocertex, de Alcocer de Planes. Desde la una menos cuarto de la madrugada un amplio dispositivo del Consorcio de Bomberos trabaja para extinguir un fuego que ha dañado la estructura de la nave, el cuarto de mezclas y maquinaria. No ha habido daños personales entre los operarios que estaban trabajando cuando se ha originado un fuego que sigue activo.