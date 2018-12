The examples populate this alert with dummy content

ACCIDENTE Los bomberos rescatan a un hombre de su vehículo en un accidente frontal entre Beneixama y Banyeres Uno de los conductores, un varón de unos 50 años, ha sido trasladado el hospital por politraumatismo sábado, 22 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han rescatado esta mañana a un hombre de su vehículo después de colisionar contra otro en una carretera secundaria entre Beneixama y Banyeres de Mariola. Hasta una docena de efectivos de los parques de Alcoy y Cocentaina, Villena e Ibi se han desplazado hasta el lugar del siniestro tras el aviso que han recibido a las siete y media de la mañana. Según estas mismas informaciones, el varón, de una edad aproximada a los 50 años, ha sido trasladado al hospital por politraumatismo. Según los bomberos, el otro conductor no estaba en su vehículo cuando han llegado al accidente.