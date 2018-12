The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Los bomberos rescatan a un perro que había caído en un pozo en un mas de Alcoleja El dueño del perro ha alertado a los bomberos, que han podido llegar hasta el animal, atrapado en un pozo de seis metros de profundidad, a través de una senda de difícil acceso a la altura del Safari de Aitana jueves, 27 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cinco efectivos del parque de bomberos de la Montaña se han desplazado pasadas las dos de esta tarde hasta un mas de Alcoleja. La llamada del dueño de un perro les alertaba de que su animal, de raza similar al podenco, había caído en un pozo de hasta seis metros de profundidad. Los bomberos han podido llegar hasta el mas a través de una senda de difícil acceso, desde una entrada cercana al Safari de Aitana desde donde les ha guiado el amo del perro. Los efectivos han procedido al rescate del animal, que no ha sufrido ninguna herida, gracias a unas cuerdas, con las que han podido elaborar un arnés y sacarlo del agujero, según los bomberos, oculto al formarse por un derrumbe de tierra.