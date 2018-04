The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Los bomberos rescatan a una joven tras incendiarse la vivienda de sus vecinos Los hechos ocurrieron el día de San Jorge, a las ocho de la tarde, mientras la mujer descansaba - Las llamas comenzaron en la casa adyacente de la joven, un sexto piso de la calle Murillo miércoles, 25 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/04/2018) Tres vehículos de bomberos acudieron este lunes, día 23 de abril, día de San Jorge, a sofocar las llamas de un incendio de una sexta planta de una casa en la calle Murillo. En uno de los pisos vecinos descansaba una joven que tuvo que ser rescataba cuando el humo llegó a su vivienda. Los bomberos acudieron al lugar pasadas las ocho de la tarde. Las llamas afectaron a la cocina, el comedor y parte de la terraza, además de a la vivienda de la joven. Dos detenidos, peleas e incautaciones Dos detenidos, diversas peleas, incautaciones por venta no autorizada y por estupefacientes destacan como sucesos acontecidos estos Moros y Cristianos. La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a dos personas, de 30 y 31 años, a los que atribuye 18 robos durante las fiestas por el método del hurto al descuido. En el parte de incidencias entre el 21 y 24 de abril destaca además la intervención de los agentes en peleas en el entorno de la zona de ocio, la incautación de estupefacientes por la que se realizaron 5 actas. Los agentes levantaron sobre medio centenar de actas por la venta ambulante no autorizada y cursaron la denuncia de al menos 2 casos violencia de género. Los agentes de la policía local registraron en su parte en torno a 30 intervenciones sanitarias en la vía pública por casos de embriaguez. En el entorno del puente Paco Aura se registraron dos pequeños incendios, por la combustión de petardos. La tarde del 24 de abril, la policía local se incautó de material no autorizado para la venta entre las que había más de 1.200 unidades de armas simuladas, navajas, petardos y puños americanos. El domingo 22 en torno a las cinco y media de la tarde un caballo que participaba en la entrada resbaló y cayó sobre un grupo de espectadores, en concreto un padre y sus dos hijos.