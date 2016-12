The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Los bomberos se concentran ante la sede del Gobierno provincial La Junta de personal del Consorcio, convocante de la protesta, lamenta que el presupuesto de la Diputación no destine más para una renovación de la plantilla miércoles, 14 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/12/2016) Los bomberos se han concentrado este martes a las puertas de la Diputación Provincial, mientras en el interior se desarrollaba el pleno del Presupuesto 2017. La Junta de personal del Consorcio, convocante de la protesta, lamenta que el presupuesto de la Diputación no destine más para una renovación de la plantilla. Los bomberos denuncian que la oferta de empleo aprobada por la Administración no es suficiente ya que prevé doblar la cifra actual de 47 interinos hasta 80. Critican el envejecimiento del cuerpo ya que la media de edad de los agentes se sitúa en torno a los 50 años.