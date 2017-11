The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Los bomberos sofocan fuegos en casas de Alcoy y Banyeres El primer incendio ha sido declarado este martes en una casa de campo de Banyeres y, el segundo, en un edificio de Alcoy miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han sofocado dos incendios en viviendas en las últimas horas. El primero, en la noche del martes en Banyeres, en una casa de campo prefabricada de la partida de Fontanars. El fuego se originó en la chimenea. Intervinieron 6 bomberos con 2 vehículos. El segundo incendio se ha declarado a las cinco y media de la mañana de este miércoles en una planta baja del edificio 12 de la calle de San Cristóbal en Alcoy. 8 bomberos con 4 vehículos han extinguido el fuego a las ocho menos diez. En ambos casos solo ha habido que lamentar daños materiales.