AVANCE Los bomberos trabajan en un incendio forestal en Beniarrés El fuego se ha declarado poco antes de las 14.00 horas en el puerto de Salem martes, 17 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un amplio dispositivo trabaja en la extinción de un inecndio forestal declarado poco antes de las 14.00 horas en Beniarrés. El fuego se ha originado por causas que se desconocen en la zona del puerto de Salem, en término municipal de Beniarrés, según el Consorcio provincial de Bomberos. En las labores de extinción participan tres medios aéreos, bomberos y dos unidades de brigadas forestales.