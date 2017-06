The examples populate this alert with dummy content

TRANSPORTE Los buses empiezan a sustituir al tren Comienzan las obras de la primera revisión importante en décadas de la línea férrea Alcoy-Xàtiva lunes, 12 de junio de 2017 A las 9.20 horas ha partido de Alcoy el primero de los autobuses que durante los dos próximos meses sustituirá a los trenes de la línea férrea Alcoy-Xàtiva. Renfe ha habilitado este transporte alternativo mientras se prolonguen las obras de renovación de la línea, valoradas en 4 millones de euros, según la Delegación del Gobierno. La centenaria línea estará cerrada hasta el 7 de agosto por la primera gran inversión de las últimas décadas en el servicio. Los autobuses que durante los dos próximos meses van a ser alternativa al tren cubrirán los mismos horarios. Uno solo hará parada en Xàtiva, Albaida, Ontinyent y Alcoy, mientras que el otro recorrerá los 12 municipios en los que hace parada un tren que empezó a funcionar en 1903. La intervención va a suprimir 11 limitaciones de velocidad, lo que reducirá ligeramente el tiempo de viaje. El proyecto busca básicamente garantizar la seguridad del servicio, afectado por desprendimientos de tierra en los últimos temporales de diciembre y enero. Según Adif, los principales trabajos son tratamiento de trincheras, adecuación de terraplenes, renovación de la vía en 4 curvas y la mejora de 5 puentes metálicos. La inversión prevista ronda los cuatro millones de euros, muy lejos de los 60 que en 2009 se comprometieron a aportar a partes iguales el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana. El protocolo, anunciado con amplia pompa, debía derivar en la firma de un convenio que casi una década después sigue en el cajón de ambas administraciones.