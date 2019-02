The examples populate this alert with dummy content

INTEGRACIÓN Los campeones alcoyanos Han visitado Radio Alcoy un grupo de alumnos de AIN para hablar sobre la película premiada jueves, 07 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/02/2019) Diversidad, visibilidad, inclusión. Son las tres palabras que más han sonado en los últimos días gracias a los premios Goya que ha recibido la película Campeones y su actor revelación, Jesús Vidal. Por ello han visitado Radio Alcoy un grupo de alumnos de AIN, Asociación para la Integración del Niño, que han explicado si la película ha influido en su vida y cual es su día a día. Tampoco han faltado sus comentarios sobre la película y sobre la modalidad deportiva que practican. Rubén Doménech, Alba Miró, Sonia Marrón y Noelia Aguilera, han sido los cuatro chavales que ha estado en los estudios de esta emisora acompañados por una de sus profesoras, Eva Navas y nos han hablado de su día a día.