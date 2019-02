The examples populate this alert with dummy content

TORNEO Los campeones autonómicos de la liga Lego se clasifican en Alcoy La Fundación Scientia, el Campus de la UPV y el grupo de Generación Espontánea, GROMEP, han sido los organizadores de este evento que ha reunido a 22 equipos y a más de 190 participantes lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp más información Los robots toman el campus

Récord de participación en el VII Concurso de Robótica El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) acogió el pasado sábado y por segundo año consecutivo, el Torneo Clasificatorio First Lego League (FLL) Comunidad Valenciana. Los equipos premiados fueron el Invictus Lego – Colegio Pureza de María Cid de Valencia, que se alzó con el primer premio Fundación Scientia y el LledoBots - Lledó International School de Castellón, que obtuvo el segundo premio UPV Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento. El primer premio a los valores FLL fue para la Fundación Esperanza Pertusa: La Devesa School Elche, el primer premio al proyecto científico AIRBUS fue para Com tu vulgues – MAC Media (Castellón / Vinaroz), el premio al diseño del robot Obra Social Caixa Ontinyent para Curiosity Team – Colegio Domus de Godella, el premio al comportamiento del robot Premio Multiscan Technoligies para Misericordia 6A – MAC Media (Castellón / Vinaroz), el premio al emprendimiento Fundación Princesa de Girona para Taulego – Colegio La Purísima de Torrent y el premio a las jóvenes promesas premio LEGO Education ROBOTIX para Misericordia 6B - MAC Media (Castellón / Vinaroz). Todos los participantes han recibido una medalla en reconocimiento a su participación y los equips Invictus Lego (perteneciente al Colegio Pureza de María Cid de Valencia) y LledoBots (de la Lledó International School de Castellón) viajarán a Tenerife para participar en la Gran Final FLL España. La Fundación Scientia, el Campus de Alcoy de la UPV y el grupo de Generación Espontánea, GROMEP, han sido los organizadores de este evento que ha reunido a un total de 22 equipos y a más de 190 participantes, además de más de 500 personas que han acompañado a los estudiantes a este gran evento de ciencia, tecnología y diversión. Además ha participado un equipo en la FLL Jr, el equipo Lego Lunar. La organización agradece la participación de los más de 70 voluntarios sin los que el Torneo Clasificatorio FLL Alcoy no hubiera sido posible, así como el compromiso de colaboradores