INSTALACIONES DEPORTIVAS Los campos de césped artificial ya tienen cuidador Aprobada la clasificación de las empresas para el mantenimiento de las instalaciones deportivas de césped artificial - La oferta aumenta la periodicidad del servicio que pasará de trimestral a mensual jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Junta de Gobierno aprobó la clasificación de las ofertas y requerimiento al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para adjudicar el contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de hierba artificial. Tecniverd ha sido la empresa clasificada en primer lugar, el importe anual será de 13.158,75 euros (IVA incluido), presentó la oferta más económica y que además aumentaba la periodicidad del servicio, que pasa de trimestral a mensual. La empresa deberá realizar los trabajos e servicios de mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales de hierba artificial, que son los 3 Campos de Fútbol 11 con marcaje de dos campos de Fútbol 8 en su interior, la pista de Fútbol Sala y las 2 pistas de pádel del Polideportivo Municipal Francisco Laporta, las 2 Pistas de Pádel del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre y las dos pistas de fútbol sala del Polideportivo Municipal de Caramanchel ‘Juan Agudo Garat’. Los trabajos que deberá realizar serán los siguientes: Limpieza de la superficie, cepillado y descompactado del césped, redistribución del caucho en los campos de fútbol, redistribución y homogeneización de la arena en las pistas de pádel, aportaciones de caucho cuando se requiera en los campos de fútbol, aportaciones de arena de sílice en las pistas de pádel cuando sea necesario, revisión y pegado de las juntas del pavimento, revisión y pegado de las líneas, revisión , pegado y/o sustitución de los puntos de penalty, tratamientos herbicidas y desherbados, revisión del sistema de riego y revisión de las canaletas de desagüe. El contrato tendrá una duración de dos años desde la fecha de formalización del mismo, pudiendo prorrogarse anualmente de manera expresa por dos anualidades más, sin que la duración máxima del mismo pueda exceder de cuatro años, incluidas las prórrogas. Cabe resaltar que el precio de licitación se cifró en 13.552 euros (IVA incluido) por lo que la oferta presentada supondrá un ahorro de 394 euros anuales.