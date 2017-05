The examples populate this alert with dummy content

CIENCIA Y SALUD Los campus de Alcoy y Gandia de la UPV impulsan la investigación sanitaria Han firmado un convenio con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana sábado, 27 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/05/2017) La Universitat Politécnica de Valencia (UPV), desde sus Campus de Alcoi y Gandia y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), en sus departamentos de Salud de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d'Alacant, Marina Baixa, Gandia y Alcoi, han puesto en marcha la plataforma POLISABIO para lanzar proyectos de investigación científico-técnica que pueden obtener financiación nacional e internacional. La primera acción es enlazar las necesidades del sector sanitario con personal investigador experto que pueda ofrecer soluciones a los problemas sanitarios y a la inversa. José Pelegrí, miembro del equipo directivo del Campus de Gandia de la UPV, explica que las iniciativas que se están recibiendo son, por ejemplo, la realización de un estudio para conocer los efectos de la contaminación electromagnética, sonora y lumínica en el área de neonatos o maternidad. "Se trata de expresiones de interés sobre las que se trabajará para determinar si es posible desarrollar proyectos que resuelvan estas necesidades". Una vez recogidos las propuestas, se realizarán jornadas de presentación de las ayudas para preparar proyectos de calidad, que permitan optar a financiación de ámbito nacional e internacional. Las jornadas de presentación se celebrarán en el Hospital Verge dels Lliris d' Alcoi y en el Hospital Francesc de Borja de Gandia, los días 16 y 19 de junio, respectivamente. Durante estas jornadas, además, tendrán lugar reuniones bilaterales entre las personas participantes que hayan enviado sus expresiones de interés y socios y socias que quieran en colaborar. A partir de estas jornadas y hasta el 14 de julio, se podrá solicitar una ayuda competitiva. Del 31 de julio al 31 de diciembre se evaluarán y resolverán las solicitudes presentadas. Para Jesús Alba, director del Campus de Gandia de la UPV, este trabajo conjunto permitirá aumentar la repercusión directa que tiene la ciencia en la salud y la calidad de vida de las personas, ya que los proyectos responderán a necesidades reales de la sociedad.