ELECCIONES MUNICIPALES Los candidatos, madrugadores a la hora de votar Los candidatos a alcalde de los principales partidos políticos de Alcoy y comarca han acudido a votar por la mañana domingo, 26 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los candidatos a alcalde de los principales partidos políticos de Alcoy y comarca han acudido a votar por la mañana, muchos de ellos acompañados por sus familias o compañeros de formación. Toni Francés, del PSOE, Sandra Obiol, de Guanyar Alcoi, Naiara Davó de Podem Alcoi, Rosa García, de Ciudadanos, Quique Ruiz del PP y Màrius Ivorra de Compromís, han votado en sus respectivos colegios electorales por la mañana, algunos de ellos incluso madrugadores. Estos seis candidatos más David Abad de Vox y María Dolores Calero de Tercera Edad en Acción son los ocho candidatos a alcalde de Alcoy. También en la comarca han votado alguno de los principales candidatos como Mireia Estepa, actual alcaldesa de Cocentaina, Vicent Molina, candidato de Compromís a la alcaldía de Muro o Rafa Climent, actual conseller de Economía en funciones.