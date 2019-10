The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS DE LA FESTA Los cargos 2020, en Amatagalls de la Festa Paco Aznar ha tenido en Radio Alcoy a los capitanes Rafa Tortosa y Alfonso Moreno y los alféreces Rafa Aracil y Ximo Brotons jueves, 31 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los cuatro cargos de las Fiestas de Moros y Cristianos 2020 han estado en Radio Alcoy en el programa Amagatalls de la Festa. Paco Aznar ha podido hablar con el Capitán moro de la filà Cordón Rafa Tortosa, el Capitán cristiano de la filà Muntanyesos, Alfonso Moreno, el Alférez moro de la filà Ligeros, Rafa Aracil, y el Alférez cristiano de la filà Cruzados, Ximo Brotons. Todos ellos han estado acompañados por el Mossén Torregrosa, Víctor Hugo Ribes y han explicado detalles respecto al acto del Teatre Calderón y sobre sus cargos.