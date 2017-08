The examples populate this alert with dummy content

AMAGATALLS Los cargos contestanos se presentan a la comarca El programa que conduce Paco Aznar regresa a La Vila Condal para conocer a los capitanes y abanderados de las próximas fiestas jueves, 10 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (10/08/2017) Amagatalls de la Festa regresa de nuevo a Cocentaina para conocer a sus cargos festeros. En el programa, presentado por Paco Aznar toman parte el capitán moro Jaime Pérez Cardona de la filà Guardia Jalifiana "Sahorins", el capitán cristianon Sergio Moncho Moya de la filà Gentils, Sergio Navarro Cantó abanderado cristiano de Caballería Ministerial y el abanderado moro, Cristian Molines Castellá, de la filà Llana.