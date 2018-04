The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - DEP. ARAGÓN Los cargos festeros estarán en el partido del Alcoyano Los cinco cargo presenciarán el partido entre el Alcoyano y el Deportivo Aragón, clave para los blanquiazules – Juanjo Valls ,Sant Jordiet 2018 hará el saque de honor martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los capitanes, alféreces y Sant Jordiet 2018, estarán el próximo sábado en el palco de El Collao para presenciar el partido entre el Alcoyano y el Deportivo Aragón que se disputará el próximo sábado a las 18.00 horas. Será Juanjo Valls Fuster, el niño que encarne la figura del Santo Patrón el encargado de realizar el saque de honor en el partido más importante de la temporada para el Alcoyano. Los cargos llegarán después de un acto que tendrán con los glorieros infantiles. El club pretende que sea una jornada festiva y que se una el mundo de la fiesta con el Alcoyano en este partido en el que se espera sea la remontada de un Deportivo que necesita toda ayuda para tratar de revertir la situación.