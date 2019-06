The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Los carteros de Alcoy, los terceros más efectivos de toda España Ha recibido el premio en Madrid en la categoría de localidades con más de quince secciones de reparto - A este galardón optaban 261 unidades de toda España lunes, 10 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/06/2019) Los carteros de Alcoy son los terceros más efectivos y rápidos en los en sus entregas. Los trabajadores de Correos de Alcoy han obtenido el tercer premio nacional de excelencia en la categoría de localidades con más de quince secciones de reparto. A este galardón optaban 261 unidades de toda España. El premio se ha entregado en Madrid en una Jornada de Reconocimiento en la que participaron empleados de Correos de toda España. Para conseguir el premio se han evaluado los resultados de 2018 en aspectos como la entrega efectiva de certificados, las notificaciones, los plazos de entrega de la paquetería, el número de reclamaciones, etc. En Alcoy trabajan 30 empleados y su responsable es Moisés Llopis. Almuñecar, Granada, y Alfafar, Valencia, han sido primero y segundo en esta categoría.