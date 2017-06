The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA Los ceniceros más sostenibles para mantener limpia la ciudad El Rotary Club de Alcoy va a pagar la instalación de 40 ceniceros ignífugos fabricados en Estados Unidos en espacios públicos de la ciudad martes, 27 de junio de 2017 Calles libres de colillas. Es el objetivo de la iniciativa por la que el Rotary Club de Alcoy va a pagar la instalación de 40 ceniceros en espacios públicos de la ciudad. Los recipientes, fabricados en Estados Unidos, están hechos de material ignífugo. El Ayuntamiento aplaude esta iniciativa que va a favor de la limpieza viaria, y que nace del Rotary Club Alcoy. La asociación internacional explica que los cuarenta ceniceros se instalarán, en una primera fase, en las puertas de los edificios públicos para analizar su resultado. Si la iniciativa prospera, el Rotary tiene previsto distribuir sesenta ceniceros por otras zonas de la ciudad. En total, los cien recipientes van a costar 10.000 euros.