EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Los chicos saben lo que se juegan individualmente y en equipo” El entrenador del Deportivo, Mario Barrera, analiza en “el café del Alcoyano”, la delicada situación del equipo en estos tres partidos que restan – Desde Premium Sport Café jueves, 02 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/05/2019) Mario Barrera, entrenador del Alcoyano ha sido nuestro invitado en Premium Sport Café para tomar el clásico “café del Alcoyano” . Con el técnico hemos hablado de la situación del club, del trascendental partido de mañana viernes y de la importancia que tiene el encuentro ante el Sabadell que será a las 16.30 horas en El Collao. En entrenador ha sido claro en sus palabras y es consciente del posible enfado de la afición, pero entiende que ahora no es momento de restar, si no de sumar. Por eso vuelve a pedir que el viernes El Collao sea un fortín para seguir luchando por la salvación. Escucha todo lo que ha dicho el técnico en Ser Deportivos Alcoy.