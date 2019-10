The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY 2019 Los Cides, campeones de Cotos Se han impuesto en la final a los Almogávares por un contundente 4-1 - La final se ha disputado en la sede de la filà Cordón, Capitán Moro viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El campeonato de Cotos con motivo del Mig Any 2019 ya tiene ganadores. Se trata de la pareja de la filà Cides que se impuso a la final a la de los Almogávares por 4-1. La pareja campeona la forman Jordi García y Vicent Segura. Los subcampeones de la Lleganya han sido Javi Gandía y Miguel Valor. La final ha tenido lugar en la sede de la filà Cordón, que ostentará el cargo del Capitán Moro de 2020.