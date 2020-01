The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "Los coches no sólo son cosa de hombres" Mari Santonja es mecánico, piloto y será la segunda mujer en España en abrir un taller propio, estará en Alcoy - Nos lo cuenta todo desde la Venta Sant Jordi martes, 14 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/01/2020) Es piloto, mecánico y desborda una ilusión y pasión por su trabajo. Desde los 13 años ya sabía que quería ser mecánico y desde entonces se ha formado para abrir su propio taller. Además, la pasión por las cuatro ruedas le han permitido trabajar con los mejores y competir en campeonatos nacionales. Es Mari Santonja y desde la Venta Sant Jordi, en la carretera nacional 340, junto al cruce de Benifallim, nos cuenta su historia.