The examples populate this alert with dummy content

FESTIVIDAD Los colegios se adelantan a la rostida de Sant Antoni Los alumnos de los centros han disfrutado de bocadillos de embutido unos días antes que la rostida del domingo viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/01/2019) Los colegios de la ciudad han adelantado la tradicional rostida de Sant Antoni con celebraciones en sus respectivos centros. En el caso del colegio Esclavas, componentes del AMPA han preparado bocadillos de longanizas para sus alumnos desde los más pequeños de infantil hasta los mayores de 4º de ESO. Otros centros como La Salle han aprovechado para realizar también una bendición de las mascotas de sus alumnos. No ha faltado la clásica rostida de embutidos en los colegios Miguel Hernández, Horta Major o Sant Vicent, entre otros.