OBRAS Los colegios se ponen a punto La Concejalía de Educación invierte 65.000 euros en la mejora de los centros públicos jueves, 17 de agosto de 2017 Los colegios públicos de Alcoy se ponen a punto para el próximo inicio de curso. El Ayuntamiento desarrolla obras de mejora en todos los centros, aunque los trabajos más cuantiosos son los de El Romeral. Las diferentes obras que están en marcha este verano en los colegios suman una inversión de 65.000 euros. En El Romeral, los operarios municipales se centran en la reparación de filtraciones y sustitución de suelo en dos aulas, así como en impermeabilizar la grada de la pista superior. Solo en El Romeral la inversión supera los 24.000 euros. Alberto Belda, concejal de Educación, recalca que las mejoras son continuas cada verano “para que los niños puedan disfrutar en su plenitud del centro escolar”. El Ayuntamiento ha intervenido en los espacios exteriores del colegio San Vicente y en el sistema de calefacción del colegio Miguel Hernández. En Horta Major, la mejora afecta al interior y al exterior del centro. El Ayuntamiento también trabaja en el colegio de Educación Especial Tomás Llácer, donde repara filtraciones que padecían diversas salas, además de instalar un columpio adaptado y adecuar los aseos para facilitar el acceso a alumnos de movilidad reducida. La inversión en mejoras de los colegios públicos se suma a los 30.500 destinados este verano a la mejora de la escoleta del Jesuset del Miracle.