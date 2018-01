The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Los 'colores' de Banyeres de Mariola llegan a los Goya 'Colores' es un corto de dibujos que cuenta la historia de un niño ciego que deja Madrid para pasar unos días en Banyeres con su abuela Fina - Un proyecto de Horizonte Seis Quince que opta a mejor corto de animación en los Premios Goya del 3 de febrero jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Paisajes mediterráneos, del interior de Alicante, amarillos y optimistas forman el decorado de Colores, el corto de dibujos animados realizado en 2D que está nominado como mejor corto de animación en los Premios Goya del próximo 3 de febrero y que se ambienta en Banyeres de Mariola. Un trabajo realizado por la productora Horizonte Seis Quince que parte de la historia de un niño invidente, Tito, que cambia Madrid por el pueblo de su abuela, a la que todavía no conoce, en Alicante. Allí encuentra la amistad desinteresada de Candela y a Patuchas su perro con los que conoce la sencillez de vivir en el campo, la libertad y la fuerza de poder valerse por sí mismo sin importar su discapacidad. Esta historia de valores, que entrelaza las imágenes antes citadas con fragmentos en blanco y negro para hacer llegar al espectador cuál es la percepción de un niño ciego, es obra de Arly Jones, a la parte técnica, y Sami Natsheh, en el guión. El primero ya trabajó con Javier Mariscal en Chico y Rita, película que se hizo con un Goya en 2011, y el segundo se estrenó con Espagueti western en 2007, proyecto que optó al prestigioso galardón que cada año entrega el cine español. Con ambos hemos hablado en Tragaluz en una entrevista que saca con claridad el siguiente titular: Colores no está hecha para dar pena y sí para un público infantil que cada vez más huye de lo sensibloide, buscando historias cada vez más maduras. Aquí podéis ver el tráiler de Colores.