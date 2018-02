The examples populate this alert with dummy content

PROCESO ELECTORAL Los comerciantes pugnan por acceder a la Cámara de Comercio Es el único grupo empresarial que celebrará elecciones al pleno, el órgano del que saldrá el sucesor de Enrique Rico como presidente jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (01/02/2018) El sector del comercio, el turismo y la hostelería celebrará elecciones para decidir a sus representantes en el pleno de la Cámara de Comercio. Es el único de los seis grupos que celebrará comicios, según ha informado la institución cameral. En el comercio se han presentado cinco aspirantes para cubrir 4 plazas. En la industria, sin embargo, solo ha habido 4 candidatos para ocupar 7 butacas del pleno, el órgano que elige al presidente de la entidad. Al grupo de comercio aspira el presidente de Aceca, Rafael Pérez, y la ex presidenta de Alcoy Comercial, María José Moltó. Junto a ellos, la vicepresidenta de la patronal provincial de turismo de interior, Indira Amaya. Los otros candidatos son Alejandro Cerro y la hermana de la concejal de Comercio, Vanessa Moltó. De entre los cinco candidatos deberán salir cuatro representantes. Las elecciones se celebrarán el 1 de marzo. En el resto de grupos el número de candidatos coincide con el de plazas a ocupar, por lo que, de validarse las candidaturas, no habrá necesidad de celebrar comicios. Es el caso del grupo de exportación (4 plazas), transporte (1 plaza), servicios (3 plazas) y construcción. En cuanto a industria, el grupo mayoritario, solo se han presentado cuatro candidaturas para ocupar las 7 plazas a cubrir. Según el reglamento de las cámaras, los puestos vacantes se cubrirán a través de sorteo entre los electores. Una vez compuesto el nuevo pleno de la Cámara, sus miembros designarán al presidente, un cargo que deja vacante, después de más de tres décadas, Enrique Rico. Los hasta ahora vicepresidentes, Jorge Vaquer, de Nirvel, y Rafaael Llorens, de Artes Gráficas Alcoy, tampoco optan a la reelección.