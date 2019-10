The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO Los comerciantes de la Zona Nord organizan un desfile de Halloween La Asociación de Comerciantes de la Zona Nord y el Mercat de la Zona Nord han organizado para esta tarde una actividad orientada para los más pequeños con motivo del Halloween jueves, 31 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/10/2019) La Asociación de Comerciantes de la Zona Nord y el Mercat de la Zona Nord, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy, ha preparado su particular desfile de Halloween. A partir de las 19 horas se saldrá del parking de Caramanchel, a espaldas del polideportivo, en dirección a la calle Ausiàs March y más en concreto al Mercat de la Zona Nord, donde se realizará un concurso de disfraces y otras muchas sorpresas y atracciones dedicadas para los más pequeños como castillos hinchables de Deeventos o dulces o chucherías gracias a Camelot. La presidenta de esta entidad, Desiré Doménech y la vicepresidenta, Mónica Herreros, a la vez nueva presidenta de la Federación de Comercio de la ciudad, han explicado detalles de esta original actividad englobada dentro de Fem Barri.