REIVINDICACIÓN Los conductores de ambulancia van a la huelga a partir del lunes Advierten del deterioro de las condiciones laborales del nuevo contrato licitado por Sanidad - Garantizan el 100% de los servicios de urgencia jueves, 29 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/06/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (29/06/2017) El sindicato UGT ha convocado un paro en el sector de transporte sanitario del lunes, 3 de julio, al viernes, 7. Es la vía de protesta ante el nuevo contrato que Sanidad ha sacado a concurso por 23 millones de euros menos que el anterior, según el sindicato. Los servicios de urgencia están garantizados, por lo que los traslados por altas será el servicio más afectado. Los trabajadores temen ser los grandes perjudicados de un contrato concursado “a la baja”, según UGT. Juan Antonio Olmedo, delegado del sector por UGT en la comarca, señala que el contrato, pese a reducir el importe, aumenta las unidades en toda la Comunidad Valenciana. Por eso entiende que la rebaja llegará a través de “recortes en los salarios y en las condiciones de trabajo”. UGT viene reclamando sin éxito la aplicación de un convenio colectivo que evite que la empresa pueda establecer las condiciones por su cuenta, lo que le permite la reforma laboral. “Sanidad dice que nuestra propuesta no es legal pero en Navarra se está aplicando”, argumenta Olmedo. El delegado de UGT garantiza los servicios mínimos en las urgencias, que no sufrirá paros. El transporte no asistido será el más afectado por el paro. Tendrán preferencia los pacientes con tratamientos oncológicos o de diálisis. La huelga afecta a unos 1.500 trabajadores de toda la Comunidad Valenciana.