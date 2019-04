The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI Los congresos del campus La sede Alcoy de la UPV presenta las cuatro citas en las que se ha implicado se desarrollarán entre los meses de junio y septiembre jueves, 25 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/04/2019) Radio Alcoy emite desde el campus de Alcoy de la UPV el programa Mil.leni número 33, para hablar de congresos, de las cuatro citas en las que se ha implicado este campus y se desarrollarán entre los meses de junio y septiembre. Juan Ignacio Torregrosa, director del campus destaca la actividad congresual a través de la Escuela de procesos de oxidación avanzada, de la que habla Antonio Arques, el Congreso SEIO’2019 del que aporta detalles Pau Miró, el Congreso CUIEET, que explica David García y el Congreso Creando sinergias, del que aporta detalles, Miguel Ángel Satorre.