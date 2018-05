The examples populate this alert with dummy content

AGRES Los contenedores soterrados siguen inservibles tras una inversión de 410.000 euros El Ayuntamiento de Agres y la Diputación negocian una salida para adquirir nuevos depósitos que permitan activar el servicio martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los puntos soterrados de depósito de residuos, instalados en Agres hace siete años, siguen inactivos tras una inversión de 410.000 euros por parte de la Diputación. El Ayuntamiento de Agres no puede utilizarlos porque no dispone de depósitos adaptados a los vehículos de recogida. El Consistorio negocia con la institución provincial una tercera inversión que permita poner en marcha el sistema. El primer proyecto, de 180.000 euros aportados por la Diputación, consistió en instalar los nuevos puntos de depósito. El objetivo era mejorar la imagen del municipio al retirar de las calles de los puntos de recogida. La iniciativa fue ejecutada pese a los informes técnicos que advertían de que el mecanismo no era compatible con los camiones de Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa responsable de la recogida de residuos. El pasado año, cinco después de la primera obra, el Ayuntamiento ejecutó un segundo proyecto para adecuar el mecanismo. Costó 230.000 euros. Pero como señala el alcalde, Josep Manel Francés, ese proyecto no incluía los depósitos. El resultado es que la instalación ya está adaptada al sistema de recogida pero no hay contenedores bajo tierra donde depositar la basura. El Ayuntamiento mantiene discrepancias con la empresa que ejecutó el segundo proyecto, a la que atribuye la responsabilidad de instalar los nuevos depósitos. El Gobierno local, de Compromís, ha reservado parte de los 77.000 euros destinados a inversiones en el presupuesto de este año para, en caso de no llegar a un acuerdo con la empresa, asumir la compra de los contenedores. Francés, no obstante, confía en que la Diputación de Alicante pueda pagar este último paso para poner en marcha los nuevos puntos de depósito.