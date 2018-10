The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Los cotos abren el programa de actos del Mig Any La primera partida del campeonato define la ronda de octavos de final, que se disputa el miércoles en los Benimerines martes, 02 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los octavos de final del campeonato de cotos del Mig Any están ya definidos tras la primera partida, disputada el lunes por la noche en la sede de Antiguos alumnos salesianos. Las cartas han hecho la primera criba en el torneo. En un buen ambiente festero se desarrolló la partida, en la que participaron representantes de las 28 filaes, las entidades musicales y la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge. La ronda se disputó al mejor de cinco mangas para definir el cuadro de los octavos de final. Los emparejamientos serán: Primitiva-Muntanyesos, Mozárabes-Realistes, Magenta-Asturianos, Domingo Miques-Navarros, Cruzados-Judíos, Berberiscos-Guzmanes, Verdes-Cides y Vascos-Marrakesch. La segunda ronda se disputará el miércoles (20.15 horas) en la sede de filà Benimerines, que en 2019 ostenta la escuadra especial del Mig del bando moro.