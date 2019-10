The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY FESTER Los cotos y el concurso de dibujo dan inicio a los actos de Mig Any Se ha disputado la primera de las partidas eliminatorias del campeonato de cotos en la sede de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos miércoles, 02 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La sede la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos y sede de la filà Alcodianos ha vuelto a ser el lugar donde se ha disputado la primera de las partidas del campeonato de cotos. Con anterioridad se ha disputado el concurso infantil de dibujo en el Passeig de Cervantes. Con estos actos se ha dado inicio al Mig Any 2019. Los resultados han sido los siguientes: Alcodianos 3-Guzmanes 1, Domingo Miques 2-Benimerines 3, Ligeros 3-Berberiscos 1, Junta Directiva 0-Judíos 3, cides 3-Realistas 2, Andaluces 2-Aragonesos 3, Abencerrajes 2-Primitiva 3, Chano 3-Mudéjares 0, Muntanyesos 2-Vascos 3, Unió Musical 0-Magenta 3, Navarros 2-Tomasinas 3, Verdes 3-Marrakesch 0, Labradores 3-Llana 2, Mozárabes 1-Cruzados 3, Nova 1-Asturianos 3 y Almogávares 3-Cordón 1. Los emparejamientos son: Alcodianos-Benimerines, Ligeros-Judíos, Cides-Aragonesos, Primitiva-Chano, Magenta-Vascos, Verdes-Tomasinas, Labradores-Cruzados y Asturianos-Almogávares. Estas partidas se disputarán el 7 de octubre en la sede de la filà Labradores, Mig Cristiano.