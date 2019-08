The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÒLIT 2019 Los cristianos abren con fuerza el desfile El bando de la cruz marca el paso de arranque en la Entrada de Cocentaina domingo, 11 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La filà Contestanos ha sido la encargada de abrir este año el desfile de las tropas cristianas en la Entrada 2019. El cargo de capitán Cristian, que ostenta Màxim Ferrer, ha sido el arranque a una tarde llena de imaginación. La Entrada Cristiana ha concluido con el paso de la fila Creuats, y el abanderado Javier Pascual.