TROFEO FILAES Los Cruzados hacen historia en fútbol sala La filá cristiana gana por tercer año consecutivo en fútbol sala senior – El resto de modalidades con vencedores variados sábado, 31 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El trofeo filaes ha sido un nuevo éxito. Volvió a congregar muchísima gente y abarrotó los pabellones del Francisco Laporta. Después de dos jornadas, el Cuadro de Honor queda de la siguiente manera, teniendo un claro dominador en fútbol sala senior. La filá Cruzados se alzó con el título por tercer año consecutivo tras ganar a los Almogavares por 5–1 en la gran final. Fútbol sala senior 1-Cruzados 2-Almogavares Fútbol sala alevín 1-Mozarabes 2-Benimerines Baloncesto 1-Domingo Miques 2-Cides Fútbol 8 infantil 1-Tomasinas 2-Aragoneses Fútbol 8 cadete 1-Cides 2-Tomasinas Fútbol 7 juvenil 1-Tomasinas 2-Cides Fútbol 7 veteranos 1-Aragoneses 2-Judios Tenis de mesa 1-Benimerines 2-Judios Petanca 1-Cordón 2-Ligeros Padel Oro:Mozarabes Plata: Cruzados Bronce: Mudejares Carrera de montaña 1- Aragoneses 2-Andaluces Raspall 1- Alcodianos 2-Guzmanes Crossfit Senior 1-Llana 2-Benimerines Máster: 1-Chano 2-Cordón