CAMBIO EN LA MONCLOA Los ‘deberes’ del nuevo Gobierno de Sánchez El Ayuntamiento de Alcoy reivindicará inversiones para el tren, el tramo final del cauce del río y la compensación por la antigua 340 lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ya ha definido los deberes para el nuevo Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez. El alcalde, Antonio Francés, también del PSOE, espera que el cambio de Gobierno se traduzca en que Alcoy, la comarca y la provincia “dejen de estar marginadas” en los Presupuestos Generales del Estado. El regidor tiene claro que el cambio debe comenzar a manifestarse en las cuentas de 2019. La principal reivindicación es la de la ya histórica modernización del tren Alcoy-Xàtiva. El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, comprometió una inversión de 22 millones de euros hasta 2025 a través del Plan de Cercanías. La mejora del tren está incluida en la Agenda Valenciana de Infraestructuras, cuya vigencia ha reclamado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha avanzado la “lealtad administrativa” que mantendrá con el Gobierno de España. Puig ha subrayado la “relación positiva de diálogo” con el ex ministro De la Serna, aunque “no se ha concretado en cuestiones objetivamente perceptibles para la ciudadanía”. El alcalde no olvida que la inversión anunciada en el Plan de Cercanías queda lejos de los 60 millones acordados en 2009 por la Generalitat y el ministerio para reformar el servicio. Hacia esas cantidades apuntará la reivindicación del Ayuntamiento, avanza Francés. Aparte del tren, para el alcalde de Alcoy, es básico que Fomento reserve fondos para acabar el encauzamiento del río Riquer en el tramo del Museo de Bomberos. El grupo socialista en el Congreso presentó una enmienda, rechazada por el Partido Popular, para dotar este proyecto con un millón de euros. La tercera reivindicación del Ayuntamiento será, según explica Francés, la cesión de la antigua travesía de la carretera nacional 340 a su paso por Alcoy. “El anterior Gobierno de Zapatero valoró la compensación económica en 1,2 millones de euros, pero nunca llegó a aplicarse”, rememora el primer edil. De concretarse esa dotación económica, el Gobierno local prevé aprovecharla para financiar la mejora de los accesos a Alcoy, regulados por rotondas. En el ámbito comarcal, Francés, también diputado provincial, confía en que el nuevo Gobierno apoye la reconversión de la base de Aitana en un complejo que fomente el turismo y los servicios sociales, tal y como plantea el anteproyecto redactado por la Universidad Politécnica de Valencia. Para Francés, los presupuestos de 2019 deben “reflejar el peso que le corresponde a la provincia por población y PIB”.