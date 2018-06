The examples populate this alert with dummy content

VIOLENCIA MACHISTA Los delitos por malos tratos se duplican en Alcoy durante el primer trimestre de 2018 49 mujeres han presentado denuncia en los juzgados, de las que 12 han precisado orden de protección jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/06/2018) La violencia machista se ha disparado en Alcoy durante el primer trimestre del año. Las 49 denuncias recibidas entre enero y marzo en el juzgado duplican las 28 del mismo periodo del año anterior, según los datos del último informe del Tribunal Superior de Justicia. En Ibi, el juzgado solo ha recibido una denuncia más de las 18 que ingresaron en 2017. La mayor parte de las denuncias presentadas en Alcoy corresponde a delitos de lesiones y malos tratos. No obstante, 16 casos corresponden a quebrantamientos de medidas de protección, cuatro veces más que durante el primer trimestre del año anterior. El fuerte aumento registrado en el primer trimestre se produce tras un ejercicio en el que los delitos por malos tratos apenas variaron respecto a 2016. En todo el año pasado los juzgados recibieron 157 denuncias por violencia machista. Solo en el primer trimestre el juzgado de Alcoy ya ha tramitado el 31% de esa cifra. En ese plazo, el juzgado ha dictado 12 órdenes de protección, 5 de ellas a petición del Ministerio Fiscal. La mayor parte de solicitudes fueron desestimadas por el juzgado. En toda la Comunidad Valenciana 5.150 mujeres denunciaron por casos de malos tratos en el primer trimestre. La autonomía presenta la tercera tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista (20,48 por cada 10.000 mujeres), solo superada por Murcia y Baleares.