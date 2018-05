The examples populate this alert with dummy content

MALOS TRATOS Los delitos de violencia machista se reducen un 13,5% en los juzgados de Alcoy e Ibi Los jueces aprobaron durante 2017 medidas de protección para 60 víctimas martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los juzgados de Alcoy e Ibi tramitaron el pasado año 236 casos de violencia machista, un 13,5% menos que durante el año 2016. El descenso el pasado año fue especialmente significativo en el partido judicial de Ibi, con un 30%de casos menos. A lo largo de 2017 los juzgados acordaron medidas de protección para 60 mujeres, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El juzgado de violencia contra la mujer de Alcoy ingresó 157 asuntos penales, tres menos que un año antes. La mayoría de los casos, 78, fueron delitos por lesiones y malos tratos. Hubo 17 delitos por quebrantamiento de medidas de protección. En el caso de Ibi, los asuntos penales fueron 79, lejos de los 113 del año anterior. 51 de los casos correspondieron a lesiones y malos tratos, mientras que 10 fueron fruto de quebrantamiento de medidas de protección. El descenso en los juzgados de la comarca contrasta con el aumento registrado el pasado año en el conjunto de la Comunidad Valencia. Los casos de violencia machista aumentaron un 17% el año pasado en los juzgados valencianos. Durante el año pasado, el juzgado de Alcoy acordó 55 órdenes de protección frente a las 5 de Ibi. Un año antes, entre los dos juzgados establecieron 57 órdenes.