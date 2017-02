The examples populate this alert with dummy content

COMARCA Los desprendimientos del barranco de Benillup llegan a la CHJ Compromís presentó a la Diputación una pregunta en busca de una solución al desprendimiento de tierras del barranco de Caraita agravada por los últimos temporales viernes, 03 de febrero de 2017 El riesgo de desprendimientos en el Barranc de Caraita, próximo al núcleo urbano de Benillup, agravado por el último temporal, llegarán a la Confederación Hidrográfica del Júcar de la mano de la Diputación. El Gobierno Provincial se ha comprometido a "coordinar una actuación" junto a la entidad responsable de la zona para paliar la "crítica situación" que los vecinos han denunciado a través de Compromís, según ha explicado en Hoy por Hoy el diputado Lluis Pastor. El Grupo Compromís presentó en el pleno de la Diputación del pasado 1 de febrero una pregunta efectuada por la Asociación El Rentonar en busca de una solución al desprendimiento de tierras del barranco, agravada por los últimos temporales.