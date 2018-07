The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Los destinos turísticos del mundial Pau García Solbes analiza los encantos de los países finalistas de Rusia 2018-El editor de elpachinko.com recomienda las mejores playas y destinos de España miércoles, 18 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/07/2018) Pau García Solbes, el editor del blog de viajes elpachinko.com, ha visto el mundial de fútbol desde la perspectiva de los encantos turísticos de los finalistas del campeonato celebrado en Rusia. Recomienda la visita a uno de los mejores parques temáticos de Europa Puy du fu a menos de una hora de Nantes en la región de los Países del Loira en Francia y perderse por Dubrovnik o cualquiera de las playas que rodean Croacia. Pau García finaliza su intervención recordando las mejores playas y destinos turisticos en familia para este verano.