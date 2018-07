The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Los dos heridos graves por la caída del árbol en Pamplona son vecinos de la comarca La Asociación Española de Fabricantes del Juguete confirma que los afectados, que todavía permanecen ingresados en un hospital de Navarra, uno de ellos muy grave, son de Ibi y Onil - Entre los heridos de menor gravedad hay siete personas más también residentes en poblaciones de la provincia de Alicante viernes, 20 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (20/07/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (20/07/2018) Los dos heridos de máxima gravedad por la caída de la rama de un árbol en Pamplona son vecinos de Ibi y Onil. Así lo ha confirmado la Asociación Española de Fabricantes del Juguete, que ha asegurado que formaban parte de un grupo de nueve trabajadores del equipo técnico de la AEFJ y la Fundación Crecer Jugando, que asistía a una sesión formativa en el campus de la Universidad de Navarra. Los heridos, uno con pronóstico grave y otro muy grave, permanecen todavía ingresados en el Complejo Hospitalario de Navarra, según han confirmado las mismas fuentes. La AEFJ ha constatado que en el accidente se vieron afectadas dos personas más de Madrid, además de un profesor de la Universidad de Navarra, doce en total. El suceso se produjo este miércoles sobre las 16.45 horas, coincidiendo con un episodio de fuertes rachas de viento, en el aparcamiento de los comedores universitarios.