SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE Los dueños de mascotas tienen 18 meses para regularizarlas en el censo El Observatorio de los Animales presenta la primera campaña de retos en 21 días para cambiar hábitos y tener una buena conducta jueves, 15 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/03/2018) El Observatorio de Animales acordó dar un plazo de 18 meses a los dueños de mascotas para regularizar su situación en el censo de animales. La moratoria, que solicitaban los propietarios, unidos en la Asociación Alcoy en Defensa de los Animales, coincidirá con el desarrollo de campañas informativas. Transcurrido el plazo se volverá a hacer una evaluación y en caso de que siga habiendo excrementos en la vía pública se aplicará la ordenanza. Otro punto de acuerdo es que para que las campañas sean efectivas hay que actualizar el padrón municipal y se seguirá contando con la colaboración de la Policía Local, buscando el objetivo de que el 90% de los perros estén censados, con el correspondiente chip y las vacunas al día, cosa que actualmente no pasa en la ciudad. Además, se hará un examen de diferentes zonas de la ciudad, evaluando y cuantificando los excrementos que hay. Cuando paso un tiempo que se ha estimado de aproximadamente año y medio, y durante el cual habrá diferentes campañas con las cuales la Asociación ha dicho que colaborará y se implicará, se volverá a hacer la evaluación y en caso de seguir habiendo excrementos se aplicará la ordenanza, que es aceptada por la Asociación en Defensa de los Animales, siempre que cuando pase este tiempo la situación siga igual. El siguiente paso será informar por carta tanto a los propietarios de los perros y a la gente que forma parte del Observatorio y no asistió a la reunión de los acuerdos adoptados, indicando que la prueba del ADN es por ahora voluntaria, "hay 50 personas que ya se han hecho la prueba, y ésta además de servir para poder sancionar a la gente que no cumple con la retirada de excrementos, también puede servir para saber quién son los propietarios de perros abandonados, puesto que se ha encontrado muchos perros abandonados heridos porque se los había arrancado el chip y con la prueba del ADN, siempre podremos saber quién es el causante del abandono", indica el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez. Añade que "no estamos hablando de abolir la ordenanza, hemos llegado al acuerdo de un aplazamiento para hacer más campañas informativas, todas las que quieran, y llegado al plazo de año y medio, evaluaremos el estado de la ciudad y si siguen habiendo excrementos, la Asociación ha aceptado que entre en vigor la normativa del ADN". Durante la reunión del Observatorio de los Animales, también se explicó la primera campaña que se llevará adelante, se tratará de hacer una serie de retos en 21 días para cambiar hábitos y tener una buena conducta. La campaña está encaminada a generar conversaciones entre los propietarios de las mascotas. Los asistentes a la reunión se mostraron satisfechos con la campaña. La medidas se ha transmitido en la reunión del Observatorio Animal en la que se propuso la modificación parcial de la ordenanza en algunos puntos en lo relativo a la manera de ejecutar las pruebas de ADN, o los espacios públicos donde pueden ir los perros, la incorporación zonas nuevas y en lo relativo a la libre circulación de perros en Alcoy.